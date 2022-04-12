إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز ببا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب أربع أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن سويف، إخطاراً من مأمور شرطة ببا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم إسراء الحسيني جابر 20 سنة، ولمياء محمد عبدالعظيم 20 سنة، ورحاب قرني فاروق 20 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، وعمر مصطفى حسانين 42 سنة مصاباً بجروح وكدمات واشتباه كسر بالحوض.

كما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.