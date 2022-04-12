إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان في حادث تصادم كونتينر محملة بالسولار وسيارة ربع نقل بطريق الواحات الصحراوي وانتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين أمام عمارات مصر اتجاه كمين الميزان وانتقل رجال المرور إلي المكان، وتبين بالفحص تصادم كونتنر محملة سولار بسيارة ربع نقل محملة خردة، انقلاب السيارتين وانسكاب الخردة على الطريق.

كما أسفر الحادث عن مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم استعدال السيارتين ورفع حمولة الخردة بواسطة لودر تابع لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

تم فتح الطريق أمام السيارات وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر المحضر بالواقعة.