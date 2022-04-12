إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق وسقوط جزء من حمولتها نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ومندوب مبيعات كان مرافق له تم نقل المصابين للمستشفى وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز ووجود مصابين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز جهينة بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة وتبين أنه أثناء سير السيارة " ربع نقل " " محملة بكمية من فلاتر المياه قيادة المدعو سمير ع ح م 56 سنة سائق ويقيم القاهرة إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها وجزء من حمولتها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " بإشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالأنف " وأسامة و م ش 54 سنة مندوب مبيعات ويقيم القاهرة " من مستقلي السيارة " بإشتباه إرتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم " تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم.

تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.