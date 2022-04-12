إجراء القرعة العلنية لفرق الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أجريت القرعة العلنية، مساء اليوم، للدورة الدورة الرمضانية الأولى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، لكرة القدم الخماسية بمشاركة عدد كبير من شباب المهندسين، فى نادى المهندسين بالإسكندرية .

وأبدى الدكتور هشام سعودى ،رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، سعادته لإطلاق الدورة الرمضانية الأولى، وهو أولى نشاط للجنة الشباب فى مجلس نقابة المهندسين الجديد المنتخب ، مضيفا إن نقابة المهندسين بالإسكندرية سعيدة بمشاركة الشباب فى كافة الأنشطة المختلفة للنقابة فهى بيت كل المهندسين ، ووجود حب ومنافسة وروح طيبة.

ومن جانبه قال المهندس محمد قبيصى، رئيس لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن الدورة الرمضانية هى اولى أنشطة اللجنة وسيتم الإعلان عن أنشطة عديدة خلال الفترة المقبلة وأن الأنشطة لن تقتصر على الأنشطة الرياضية والترفيهية فقط ولكن كافة الأنشطة المختلفة التى تهم الشباب على مستوى التدريب والتوظيف.

وقال المهندس أحمد محمود، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والمشرف على الدورة الرمضانية ، إن عدد كبير من الشباب شارك فى الدورة الرمضانية ووصل عددهم 175 مشترك ، وإن عدد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية 25 فريق ، ويتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات والفائز سيخوض التصفيات.

حضر القرعة العلنية الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة ، وأعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفى ، الدكتور مصطفى الحضرى ، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصى ، المهندس محمد سعيد .

يذكر أن تنطلق غدا الأربعاء ، الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم الخماسية ، التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، والكابتن أحمد الكاس، فى مباراة الإنطلاق بين أعضاء مجلس النقابة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية .

وتقام المباراة تحت إشراف لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى رئيس اللجنة، كما تقام الدورة بنظام المجموعات على أن يتكون كل فريق من عدد 7 لاعبين ( 5 أساسي ، 2احتياطي ) ، ويسمح بمشاركة طلاب كليات الهندسة بالاسكندرية و بعدد 2 لاعبين غير مهندسين لكل فريق .