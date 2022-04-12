أمين عام الأمم المتحدة يقدم غدا الموجز الأول حول الآثار العالمية للحرب بأوكرانيا

كتبت : هند المغربي

يطلق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أول موجز للفريق العالمي للاستجابة للأزمات بشأن الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة والتمويل غدا الأربعاء 13 أبريل.

ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة أعلن الأمين العام عن إنشاء الفريق المؤلف من 32 عضوا، والذى يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومصارف التنمية وغيرها من المنظمات الدولية، فى 14 مارس، استجابة للمدى المحتمل وحجم عواقب الحرب، فضلا عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19.

وستضمن المجموعة، التي ترأسها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التعاون بين الحكومات والنظام المتعدد الأطراف والقطاعات - لمساعدة البلدان الضعيفة على تجنب الأزمات واسعة النطاق من خلال التنسيق والشراكات رفيعة المستوى، والعمل العاجل، والوصول إلى البيانات الهامة والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات.