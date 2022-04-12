اليوم السابع
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أمين الفتوى بالإفتاء: الإفطار فى شهر رمضان كبيرة من الكبائر

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:46 م
أمين الفتوى بالإفتاء: الإفطار فى شهر رمضان كبيرة من الكبائر عويضه عثمان
كتب أحمد عرفة

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قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإفطار فى شهر رمضان كبيرة من الكبائر، موضحا أن من يفطر يوما من أيام شهر رمضان كبيرة من الكبائر لأن الجسد له زكاة وعافيته البدن وهذا له زكاة. 
 
 
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أنه عندما يطلب منك الله سبحانه وتعالى أن تصوم عدد ساعات معينة وتمتنع عن ما أحله الله لك ليعلم مدى استجابتك لأوامره وحبك لطاعته فلا تطيع أمر كبير.
 
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نعيش فى رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يبخل العبد بعبادة لربه خاصة الصيام لأنه فريضة، والإنسان يفطر إذا كان هناك عذر سواء سفر أو مرض والمرأة لها أعذار تزيد عن ذلك.

عويضه عثمان

دار الافتاء

شهر رمضان

الصيام

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