أسعار الذهب فى التعاملات المسائية ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 بـ1028 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات في التعاملات المسائية ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1028 جنيها للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصري، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر.



أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب عيار 18 سجل 881 جنيها

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1028 جنيها

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1175 جنيها

الجنيه الذهب 8224 جنيها

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى

وأعلن المركزي الروسي خفض حصة الدولار الأميركي في احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9% على مدار الأشهر الستة حتى أول يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبًا.

وحرمت العقوبات الغربية روسيا من الوصول إلى 300 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب والنقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار قبل تطبيق تلك العقوبات.ووصل إجمالي قيمة احتياطيات روسيا مستوى 606.5 مليار دولار بحلول إبريل الجاري، كما أكد البنك المركزي على أن لديه احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني.وخفض المركزي الروسي معدل الفائدة الأسبوع الماضي إلى 17% مشيرًا إلى أنه قد يتخذ مزيدًا من قرارات خفض الفائدة في المستقبل