اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:24 ص
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أسعار الدواجن فى مصر.. الأبيض بـ38 جنيها للكيلو.. والبيض يسجل 53 للكرتونة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر.. الأبيض بـ38 جنيها للكيلو.. والبيض يسجل 53 للكرتونة دواجن - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها مقابل 36 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة في ختام تعاملات أمس، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في العشر الأيام الأوائل لشهر رمضان ، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.
 
 

أسعار الفراخ في مصر:

 

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.
 
 
 

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