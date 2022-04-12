أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء ربيعية وانخفاض الحرارة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس ربيعي معتدل حتي نهاية الأسبوع حيث تسود أجواء لطيفة علي معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 25 درجة، أما عن درجات الحرارة الصغري فهي 14 درجة، ويكون الطقس بارد في أول الليل والصباح الباكر.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 14 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى اعتزامها تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال رمضان

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، مُشددةً على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة محافظات الجمهورية على مدار شهور العام بما فيهم شهر رمضان، حيث نجحت الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار أو تخفيف الأحمال الكهربائية، مُشيرةً إلى توافر فرق طوارئ للتعامل على مدار الساعة مع أي أعطال أو مشكلات طارئة.

وفي سياق متصل، تم توفير العديد من الآليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، والتي يتمثل أبرزها في الخط الساخن "121" المتاح قبل وبعد الإفطار وعلى مدار ساعات اليوم، لاستقبال شكاوى الفواتير والأعطال والاستفسارات والإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي وأعمدة الإنارة، إلى جانب آلية استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي يتم تطويرها بشكل مستمر، ويتم من خلالها الإبلاغ عن قراءات العدادات والإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي.

وزير المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» تجريبيًا 15 أبريل الجارى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.

"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 12 حتى 20 أبريل 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان معني بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.

وأضاف مجاهد، أنه يتم الآن العمل على إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوى لجميع الإداريين والمعلمين الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم تنفيذها فور اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا على ضرورة تدريب المعلمين على تدريس المناهج الدراسية الجديدة المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والقائمة على نظام الجدارات.

مدبولى يوجه بسرعة موافاة الحكومة بملاحظات وثيقة سياسة ملكية الدولة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة.

الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مطمئن للغاية مشيرا إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والترددات على المستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار لـ"اليوم السابع": "وجهنا بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا عالميًا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أن احتمالية الإصابة بالفيروس تزيد بعد مرور فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة.

وأكد «عبدالغفار» إمكانية تلقي كافة الفئات العمرية بداية من سن 18 عاما وما فوق، للجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، وفقاً للحالة الصحية، لافتاً إلى أهمية حصول المواطنين على الجرعات الكاملة والتنشيطية من اللقاحات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بأمان.

التعليم: اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات برسم 1000 جنيه

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 29 لسنة 2022، والذى نص على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 النص التالى:

تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.