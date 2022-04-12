أخبار مصر.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، علي تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر، ان يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب بعد قليل.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يتفقد مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما



وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

العربية: 5 قتلى بحادث إطلاق النار فى محطة بروكلين فى نيويورك



قال مراسل العربية، في خبر عاجل للقناة من قليل، إن 5 قتلى بحادثة إطلاق النار في محطة بروكلين في نيويورك، موضحا أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة.

وذكرت قناة العربية، أن هناك إطلاق النار وقع في بروكلين ثاني أكبر حي في نيويورك، موضحة أن الطواقم الطبية تسعف بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.

ولفتت القناة إلى أن شرطة نيويورك تضرب طوقا أمنيا حول محطة بروكلين، فيما قالت سلطات نيويورك، إن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات.

وأشارت قناة العربية، إلى أن المشتبه به قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.

الحكومة تنفى اعتزامها تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال رمضان



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، مُشددةً على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة محافظات الجمهورية على مدار شهور العام بما فيهم شهر رمضان، حيث نجحت الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار أو تخفيف الأحمال الكهربائية، مُشيرةً إلى توافر فرق طوارئ للتعامل على مدار الساعة مع أي أعطال أو مشكلات طارئة.

وفي سياق متصل، تم توفير العديد من الآليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، والتي يتمثل أبرزها في الخط الساخن "121" المتاح قبل وبعد الإفطار وعلى مدار ساعات اليوم، لاستقبال شكاوى الفواتير والأعطال والاستفسارات والإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي وأعمدة الإنارة، إلى جانب آلية استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي يتم تطويرها بشكل مستمر، ويتم من خلالها الإبلاغ عن قراءات العدادات والإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي.





وزير المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» تجريبيًا 15 أبريل الجارى



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.





"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 12 حتى 20 أبريل 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان معني بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.



وأضاف مجاهد، أنه يتم الآن العمل على إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوى لجميع الإداريين والمعلمين الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم تنفيذها فور اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا على ضرورة تدريب المعلمين على تدريس المناهج الدراسية الجديدة المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والقائمة على نظام الجدارات.

مدبولى يوجه بسرعة موافاة الحكومة بملاحظات وثيقة سياسة ملكية الدولة



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة.

الصحة: احتمالية الإصابة بكورونا تزيد بعد مرور من 6 لـ8 أشهر على آخر جرعة



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مطمئن للغاية مشيرا إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والترددات على المستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار لـ"اليوم السابع": "وجهنا بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا عالميًا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أن احتمالية الإصابة بالفيروس تزيد بعد مرور فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة.

وأكد «عبدالغفار» إمكانية تلقي كافة الفئات العمرية بداية من سن 18 عاما وما فوق، للجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، وفقاً للحالة الصحية، لافتاً إلى أهمية حصول المواطنين على الجرعات الكاملة والتنشيطية من اللقاحات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بأمان.

التعليم: اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات برسم 1000 جنيه



نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 29 لسنة 2022، والذى نص على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 النص التالى:



تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.