أحد أشهر صناع "القطايف" بالسادات: رمضان موسم كبير لنا كصنايعية حلوى.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمد محمود أحد أشهر صناع "القطايف" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك فى اليوم الحادى عشر من شهر رمضان.



وقال محمد محمود: "ورثت المهنة أبا عن جدا وأعمل فى المهنة منذ سن الحادية عشر من عمرى أكثر من عشرون عاما فى المهنة صنايعى قطايف".



وأضاف محمود: "يومى يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى عمل القطايف والكنافة الآلى"، مشيرا إلى أن المهنة صعبة جدا ولا أحد يستطيع عمل القطايف سوى بعد خبرة كبيرة وتعليم من صنايعى كبير فى المهنة.



وتابع: "شهر رمضان يعد موسم كبير لنا كصنايعية حلوى لأنه به إقبال كبير من قبل المواطنين على الشراء، حيث يعد سعر كيلو القطايف 20 جنيها، وكليو الكنافة 25 جنيها".