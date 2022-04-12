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أجواء رمضانية مبهجة على شاطئ بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:20 ص
أجواء رمضانية مبهجة على شاطئ بورسعيد.. فيديو أجواء رمضانية مبهجة على شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من داخل إحدى الخيم الرمضانية الموجودة على شاطئ بورسعيد، للأجواء الرمضانية المبهجة من الزينة والأنَوار وحفلات السمر. 
 
 
شهد شاطئ محافظة بورسعيد، تنظيم عدد من الخيم الرمضانية التي امتلأت بالأجواء الرائعة وتفاعل الأهالي، وسط الزينة الرمضانية من الفوانيس والشخصيات الكرتونية كالفنانيس وبوجي وطمطم. 
 
وأبدى الأهالي سعادتهم من وجود مثل هذه الخيم الرمضانية على شاطئ المحافظة، وكذلك وجود الألعاب الخاصة بالأطفال والجلسات العربي على المخيمات الرمضانية. 
 
 
كما سادت حالة من البهجة والسرور بين الكبار والصغار في هذه الأجواء الرمضانية التي انتشرت بكافة الخيم الموجودة على شاطئ محافظة بورسعيد. 
 
 
الزينة الرمضانية_1
الزينة الرمضانية_1

 
 

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