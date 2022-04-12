أبشع جريمة فى العالم.. سيدة قتلت 80 فتاة لتصبح أصغر سنا وأكثر شبابا

كتب أحمد عبد الهادى

تعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع جريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة الكونتيسة اليزابيث باثوري التي قتلت 80 فتاة حتى تصبح أكثر شبابا، وهي من أصول أرستقراطية، ولدت فى المجر، وكانت مجرمة من أبشع ما يكون، فبعد وفاة زوجها قامت مع مجموعة من حاشيتها بقتل مئات الفتيات والشابات حتى وصل عددهن إلى 650 فتاة، وجاء عدد قتلى الكونتيسة إليزابيث وحدها 80 فتاة، بدافع شرب دمائهن من مُعتقَد لديها بأنها ستصبح أصغر سنا وأكثر شبابا.