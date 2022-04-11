CNN: بايدن يعلن إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الأسلحة النارية

كتبت ريم عبد الحميد

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم، الاثنين، عن تنظيم جديد لاستخدام الأسلحة النارية، والذى يهدف إلى احتواء استخدام الأسلحة التى يتم صناعتها بشكل خاص، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN، فى الوقت الذى يتعرض فيه الرئيس الأمريكى لضغوط متزايدة لاتخاذ خطاب لمواجهة عنف الأسلحة.

ويتعلق الإجراء بما يسمى المسدسات الشبح، وهى أسلحة لا تخضع لإجراءات تنظيمية ولا يمكن تعقبها، مصنوعة من معدات، وستناول الإجراء الفجوة الكبيرة فى قدرة الحكومة الأمريكية على تعقبها.

كما أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن ترشيحه لستيف ديتولباك، المدعى العام الأمريكى السابق من أوهايو لتولى قيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفرجات، بحسب ما ذكرت مصادر. وكان مرشح بايدن السابق قد أجبر على الانسحاب فى ظل معارضة قوية له من قبل مجلس الشيوخ.

ويأتى هذا فى الوقت الذى يتصاعد فيه عنف الأسلحة والجريمة فى الولايات المتحدة، مما فرض ضغوطا على البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن أيضا عن إجراءات جديدة حول الأسلحة فى كلمة يلقيها من داخل البيت الأبيض مساء الاثنين.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الخطوات الجديدة، التى كشف عنها ثلاثة مسئولين رفضوا الكشف عن هويتهم.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر قد هاجم استخدام الأسلحة الشبح فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، ودعا إلى ملاحقة التزايد من استخدام الأسلة التى يتم صناعتها بشكل خاص، وتحدث عن حادث إطلاق النار القاتل فى برونكس يوم الجمعة.

وألقى السيناتور باللوم على الجمهوريين فى عدم تمرير تشريع لإصلاح إجراءات تنظيم الأسلحة، فيما ضغط على إدارة بايدن لبذل مزيد من الجهود.