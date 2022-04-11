4 قرارات من النيابة لكشف ملابسات مصرع وإصابة 11 شخصا بحادث "أسيوط الغربى"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الغربى بالعياط، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارات وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وصرحت بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى الحادث، وأمرت بإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة للسائقين.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة أخرى، واصطدام السيارة الثالثة بهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أسيييوط الغربي في العياط، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من مستقلي السيارات الثلاثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.