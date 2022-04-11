10 معلومات عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.
ـ استمرار الدراسة بالترم الثانى حتى إجازة عيد الفطر المبارك.
ـ تطبيق الغياب على طلاب المدارس خلال شهر رمضان وعدم رفعه.
ـ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.
ـ عقد امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع خلال أبريل الجارى.
ـ انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بداية من يوم 7 مايو المقبل.
ـ وضعت المديريات التعليمية جداول الامتحانات ومواعيد انطلاق الاختبارات على مستوى كل مديرية.
ـ تدريب المعلمين والموجهين على وضع مفردات الاختبارات وصياغة أسئلة الامتحانات بشكل صحيح يحقق نواتج التعلم.
ـ عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
ـ ـ تضاف درجات امتحان الترم الأول لطلاب النقل والإعدادية لدرجات امحان الترم الثانى.
ـ تعقد الامتحانات فى منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله دون حذف.
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