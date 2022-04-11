اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 08:00 ص
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10 معلومات عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:00 ص
10 معلومات عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

ـ استمرار الدراسة بالترم الثانى حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ تطبيق الغياب على طلاب المدارس خلال شهر رمضان وعدم رفعه.

ـ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

ـ عقد امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع خلال أبريل الجارى.

ـ انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بداية من يوم 7 مايو المقبل.

ـ وضعت المديريات التعليمية جداول الامتحانات ومواعيد انطلاق الاختبارات على مستوى كل مديرية.

ـ تدريب المعلمين والموجهين على وضع مفردات الاختبارات وصياغة أسئلة الامتحانات بشكل صحيح يحقق نواتج التعلم.

ـ عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ـ ـ تضاف درجات امتحان الترم الأول لطلاب النقل والإعدادية لدرجات امحان الترم الثانى.

ـ تعقد الامتحانات فى منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله دون حذف.

 

 

 


 

 


التربية والتعليم

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موعد امتحانات صفوف النقل

اخبار مصر

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