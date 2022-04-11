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وكالة أنباء عمون: الحكومة الأردنية تجيب على 15 سؤالا أمام البرلمان اليوم

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:16 ص
وكالة أنباء عمون: الحكومة الأردنية تجيب على 15 سؤالا أمام البرلمان اليوم برلمان الأردن - صورة أرشيفية
وكالات

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تشهد جلسة رقابية يعقدها مجلس النواب الأردنى، اليوم الاثنين، الاستماع لإجابة الحكومة على 15 سؤالاً موجها إليها حول مختلف القضايا.

وحسب وكالة أنباء "عمون"، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تعقد اجتماعا تناقش فيه مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.

في السياق ذاته، تناقش اللجنة الإدارية في المجلس موضوع تثبيت الأطباء البيطريين والموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.

وتجتمع لجنة فلسطين بالمجلس مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية لبحث آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى.

وتعتزم لجنة المرأة وشؤون الأسرة مناقشة مسألة الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي وكذلك رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.

 


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