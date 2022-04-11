وأشارت وكالة الفضاء المأهول الصينية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - اليوم الاثنين، إلى أن الصاروخ إلى جانب سفينة الشحن "تيانتشو-4" التي نُقلت بالفعل إلى مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية، سيتم تجميعهما واختبارهما بموقع الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن المنشآت بموقع الإطلاق في حالة جيدة، ويجرى تنفيذ الاستعدادات كما هو مقرر .

