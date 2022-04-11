وصل الصاروخ الصينى "لونغ مارش - 7 واى 5"، الذى سيستخدم فى إطلاق سفينة الشحن الجديدة إلى محطة الفضاء الصينية، إلى موقع الإطلاق المحدد فى مقاطعة هاينان الجزيرة .
وأشارت وكالة الفضاء المأهول الصينية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - اليوم الاثنين، إلى أن الصاروخ إلى جانب سفينة الشحن "تيانتشو-4" التي نُقلت بالفعل إلى مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية، سيتم تجميعهما واختبارهما بموقع الإطلاق.
وأضافت الوكالة أن المنشآت بموقع الإطلاق في حالة جيدة، ويجرى تنفيذ الاستعدادات كما هو مقرر .
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