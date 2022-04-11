وزير خارجية أيرلندا: المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي

كتب أحمد عرفة

قال وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني، إن المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد والسيناتور الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن روسيا والدول الغربية بحاجة لسيناريو للتغلب على الأزمة دون هزيمة لأي منهما.

وحسب موقع سبوتنيك، قال كوساتشيف "نحن بحاجة إلى سيناريو للتغلب على الأزمة والذي لن يعتبر هزيمة من قبل كل جانب، ففي الوقت الحالي هناك مواجهة صعبة وفقًا لسيناريو لعبة محصلتها صفر أي خيار لا تخسر فيه روسيا سيكون هزيمة للغرب".

وأضاف كوساتشيف قائلا: "هذه هي الطريقة التي يتم التقديم بها في الولايات المتحدة وأوروبا لمواطنيهم، وبالتالي يدفعون أنفسهم إلى فخ التوقعات الضخمة والابتعاد عن هذا المنطق سيظهر خيارات التسوية قبل ذلك لن يكون هناك حوار مع الغرب".

وتابع كوساتشيف قائلا: "عندما تكون المخاطر المنهجية للغرب من استمرار الصراع واتساعه، فإن تحوله النهائي إلى "الغرب ضد البقية" يفوق المزايا المتوقعة من انتصار بعيد المدى على روسيا، قد يبدأ البحث عن طرق لتمرير التنازلات على أنها "نصر ساحق للديمقراطية".

وخلص كوساتشيف إلى أن "هذا يمكن أن يستمر لسنوات إن لم يكن لعقود".