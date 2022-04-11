وزيرة البيئة: منصة لطرح أفكار الشباب بمؤتمر المناخ 2022

كتبت منال العيسوى

اكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم وضع آليات لإشراك الشباب والمجتمع المدني فى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 2022الCo27 ،مشيرة إلى توجيهات الرئيس بضرورة إشراكهم فى المؤتمر و الاستعانة برؤيتهم.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، انه سيتم تخصيص منصة لطرح أفكاره الشباب و مشاركاتهم في مواجهة آثار تغير المناخ، وتم تخصيص جلسة رئيسية في منتدى شباب العالم، تحت شعار الطريق إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27، بالاضافة لتنفيذ عدد من ورش العمل الجانبية للشباب المشارك فى المنتدى من كل انحاء العالم.

واشارت وزيرة البيئة انه طبقا لبرنامج العشر سنوات للشباب، كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو، الذى جعلهم جزء رسمي من عملية مواجهة آثار تغير المناخ، مما يزيد من أهمية إشراك الشباب بشكل وثيق في محادثات مؤتمر المناخ، وضرورة اعطائهم الفرصة للخروج بمجموعة من الأفكار التي تساعد متخذي القرار، مع إمكانية استفادة مصر من المشاركة الواسعة لشباب أفريقيا والشرق الأوسط.

جدير بالذكران مؤتمر شرم الشيخ للمناخ باعتباره مؤتمرا للتنفيذ، بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، يسعى لتقديم قصص للنجاح والمشروعات والبرامج الرائدة في مجال المناخ، والتى تم تنفيذها في مختلف دول العالم، وستكون رسالة المؤتمر تقديم الوعود والتعهدات وتعزيزات أجندة المناخ والقصص والتجارب الرائدة، التي يمكن تكرارها والبناء عليها على نفس الطاولة، للخروج بنتائج واعدة من أجل مصلحة الكوكب.