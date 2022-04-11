واردات مصر من السلع الاستهلاكية ترتفع مليار دولار بنهاية 2021

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بنهاية عام 2021، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات و876 مليون و748 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت 6 مليارات و271 مليون و300 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و605 مليون و448 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تشمل مجموعة من أهم واردات السلع شملت كلا من الثلاجات والمجمدات بقيمة اجمالية بلغت نحو 209 مليون و199 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 142 مليون و843 ألف دولار بنهاية العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت 66 مليون و356 ألف دولار، يليها الواردات من الغسالات بقيمة إجمالية بلغت نحو 61 مليون و229 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 43 مليون و800 ألف دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت نحو 17 مليون و429 ألف دولار.

وإجمالا شهد عام 2021، تراجع مجموعة من بنود الواردات ومن بينها واردات مصر من التبغ، حيث شهد هذا العام تراجعا كبيرا في القيمة الإجمالية للواردات المصرية من التبغ وورق الدخان، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 88 مليون و956 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت 310 مليون و871 ألف دولار في الفترة المناظرة من عام 2020، بتراجع بلغ نحو 221 مليون و915 ألف دولار.