"هندسة جامعة المنصورة الجديدة" تتأهل لنهائيات "صناع التغيير" و"حافز الابتكار"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تصعيد فريق بحثي من طلاب كليه الهندسة لنهائيات مسابقتي صناع التغيير (Change maker) ومسابقة حافز الابتكار (Innovation catalyst)، اللتين تنظمهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تم إطلاق المسابقة من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لمساعدة الطلاب المتميزين لتحقيق وتنفيذ الأفكار أو المشروعات، وتهدف المسابقة إلى دعم المشروعات والأفكار الإبتكارية الطلابية ومساعدتهم في تنفيذها للوصول بها للسوق المحلي والدولي، وتم تصعيد فريق بحثي في كل مسابقة من كلية الهندسة بجامعه المنصورة الجديدة للمرحلة النهائية في المسابقتين مع تقديم دعم مالي بقيمه 40 ألف جنيه مصري لتنفيذ المشروع على أرض الواقع والمشاركة في المرحلة النهائية للفوز بجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، للمساهمة في تطوير المشروع البحثي المقدم.

ويأتي هذا التفوق العلمي بعد الإنجاز الذي قام طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بتحقيقه بالفوز بأربع مراكز متنوعه بمسابقة هاكاثون المدن الذكية، والذي أقيم بجامعة بنها.

وأوضح الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، أن توالي هذه المشاركات المميزة لطلاب هندسة المنصورة الجديدة إنما يأتي نتيجة لتوجيهات ورؤية رئيس جامعة المنصورة الدكتور معوض الخولي، بدعم جميع طلاب الجامعة وحثهم على المشاركة العلمية والفعالة في جميع المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التي تساعد هؤلاء الطلاب للمنافسة دائما على المراكز الأولى رغم وجودهم في السنوات الدراسية الأولى لدراستهم.