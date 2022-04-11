"نزهة النفوس" في حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية الأحد المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى المدير الفني للفرقة ورؤية موسيقية للفنانة نانسي منير بقيادة المايسترو يوسف صادق..يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأبعاد المقامية القديمة عبر حوار موسيقي بين توزيعات نانسي منير وتسجيلات أرشيفية لأشهر المطربين فى مطلع القرن العشرين حيث تستدعي مشاهد موسيقية بالتفاصيل فى حوار إبداعي عبر الزمان والمكان منها بعد العشية لمنيرة المهدية،خفيف خفيف ل صالح عبد الحي،ما تخافش عليا ل عبد اللطيف البنا، سكتالك ل فاطمة سري، بنت مصر ،والله تستاهل يا قلبي ل سيد درويش وحياة صبري.

يشار الي أن الفنانة نانسي منير ولدت بمدينة الاسكندرية وهي عازفة وموزعة وملحنة و تعد عضواً أساسياً في المشهد الموسيقي المستقل في مصر، حيث قامت بتوزيع أغاني ألبوم "تدور وترجع" لدينا الوديدي، كما كتبت موسيقى فيلم قصير للمخرج خيري بشارة وشاركت في أكثر من عمل مسرحي مع المخرجة ليلى سليمان. و تعزف عدداً من الآلات الموسيقية منها الكمان والبيانو والكونترباص والثيرمين والكوالا، درست من خلالها أسس الموسيقى الغربية وأصول المقامات العربية في الأبعاد القديمة التي تسمى أحياناً المايكروتون.



