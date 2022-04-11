اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نائب برلماني عراقي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:22 ص
نائب برلماني عراقي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين مجلس النواب العراقى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، محما علي أغا، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.

وقال النائب البرلمان العراقى في بيان له – نقلته وسائل إعلام عراقية – إن "الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين في كردستان".

استنجد "بكل الجهات المعنية بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، إذ أن النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات".

وانتقد البرلماني العراقى في بيانه وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وقال، ان "الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين".


العراق

اخبار العراق

برلماني عراقي

نائب في البرلمان العراقى

النازحون العراقيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة