نائب برلماني عراقي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين

كتب : أحمد جمعة

حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، محما علي أغا، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.

وقال النائب البرلمان العراقى في بيان له – نقلته وسائل إعلام عراقية – إن "الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين في كردستان".

استنجد "بكل الجهات المعنية بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، إذ أن النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات".

وانتقد البرلماني العراقى في بيانه وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وقال، ان "الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين".