ونقلت قناة "اليمن الإخبارية" عن المصادر القول: إن "القيادي الحوثي يحيى محمد اليوسفي من بين القتلى"، لافتة إلى أن قوات الجيش اليمني والقبائل تصدوا لهجومين متزامنين للميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والجنوبية بمأرب.

وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش تصدت لإطلاق النيران وأحرقت إحدى العربات وطقمين عسكريين.

يأتي ذلك بعد يومين على الهجمات الحوثية على مأرب من عدة محاور، حيث شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب المحافظة في خرق صريح للهدنة التي اتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.

يذكر أن سريان الهدنة بدأ السبت الماضي، وقد شهد خروقات عدة، خاصة في مأرب من قبل العناصر الحوثية.

