اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 09:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أطفال بينهم شقيقان غرقا في مياه ترعة ببنى سويف

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:05 م
مصرع 3 أطفال بينهم شقيقان غرقا في مياه ترعة ببنى سويف إسعاف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم بينهم شقيقان، غرقا فى مياه ترعة بعزبة الحلوة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أثناء غسل السجاد، ولم يتمكن الأهالى من إنقاذهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا يفيد بغرق ثلاثة أطفال بينهم شقيقان داخل ترعة بعزبة الحلوة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارت اسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام . واستقبل مستشفى ناصر العام جثامين ثلاثة أطفال وهم احمد سيد عبدالهادى 14سنة وشقيقة عبدالرحمن 12 سنة ،ندى حامد بريك عيد 14سنة ، وتم إيداع الجثامين الثلاثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى موقع البلاغ. ودلت التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة كانوا متواجدين أثناء القيام بعملية غسيل السجاد الخاص بالأسر وسقطوا داخل الترعة ولم يتمكن الأهالى من إنقاذهم. جارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق


محافظة بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

حادث

غرق اطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة