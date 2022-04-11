اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 06:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 25 شخصًا إثر انهيارات أرضية وسط الفلبين وجنوبها

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:43 م
مصرع 25 شخصًا إثر انهيارات أرضية وسط الفلبين وجنوبها انهيار أرضى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 6 آخرون على الأقل على قائمة المفقودين وسط الفلبين وجنوبها من جراء انهيارات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي استوائي.


وقالت شرطة مدينة بايباي بمحافظة ليتة وسط الفلبين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن من بين الضحايا القتلي، 22 قرويًا في أربع قرى بالمدينة خلال أمس واليوم الإثنين، وأنه جار البحث عن المفقودين. 


وأوضحت الوكالة الرئيسية للتعامل مع الكوارث التابعة للحكومة الفلبينية أنه من بين الضحايا أيضًا 3 قتلى بمحافظتي وادي كمبوستلا ودافاو أورينتال جنوبي البلاد. 


وأشار مسئولون إلى أنه تم الإبلاغ عن حدوث نحو 200 فيضان بمناطق مختلفة في محافظات وسط البلاد وجنوبها خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى نزوح نحو 30 ألف أسرة، تم نقل بعضهم إلى ملاجئ الطوارئ، بينما أنقذ خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء بعض القرويين في المجتمعات التي غمرتها الفيضانات.


الفلبين

انهيارات أرضية

انهيارات أرضية بالفلبين

مانيلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة