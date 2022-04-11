اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالشرقية

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:40 م
مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالشرقية سقالة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لفظ عامل مصرعه فيما أصيب أخر باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى والمصاب لتلقى الخدمة الطبيبة اللازمة والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول " إسلام محمد العوضى" 24 عاما مقيم المنصورة جثة هامدة، وإصابة " السيد زغلول محمد" 24 عاما مقيم المنصورة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع.

وتبين من التحريات أنهما يعملان بأعمال المحارة وأثناء العمل بالمجاورة 81 بمدينة العاشر من رمضان سقطا من على السقالة إثر اختلال توازنهما ولفظ الأول أنفاسه فى الحال فيما أصيب الثانى بكسور واشتباه مع بعد الارتجاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

 


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