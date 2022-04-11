مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص إثر حادث تصادم حيث اصطدمت به سيارة مسرعة، أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بشبين القناطر، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أ أ م"، 55 سنة، جثة هامدة إثر حادث تصادم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى شبين القناطر، حيث صدمته سيارة مسرعة فلقى مصرعه فى الحال، وتم ضبط قائد السيارة، والتحفظ على المركبة ونقل الجثة المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.