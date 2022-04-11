مستشفى إيزيس بالأقصر تقدم خدمات صحة إنجابية الثلاثاء أسبوعياً..اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم مستشفي إيزيس التخصصي للنساء والتوليد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أفضل الخدمات الطبية لصحة إنجابية أفضل ومن بين هذه الخدمات (وحدة تأخر الأنجاب والمناظير) لتشخيص وعلاج حالات تأخر الحمل، تحت شعار "علشان الأمومة حلم لكل سيدة".

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم هذة الوحدة خدمات مثل ما يلي:- (متابعة التبويض - تحاليل الهرمونات - الفحص بالسونار والأشعة بالصبغة - إجراء المناظير الباطنية والرحمية لاستكشاف وعلاج حالات مثل :- استئصال لحمية من الرحم - إستئصال لوفة من الرحم - أخذ عينة من بطانة الرحم - فك الأتصاقات داخل الرحم - إزالة لولب مفقود داخل تجويف البطن).

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يعتبر الفحص والعلاج بالمنظار من أسهل وأمن طرق العلاج، حيث لا يحتاج المنظار سوي ثقوب صغيرة داخل جدار البطن ولا تسبب الألام مثل الجروح الكبيرة التي تحدث في طرق الجراحة العادية، وتستطيع السيدة الخروج إلي المنزل في نفس اليوم وممارسة حياتها العادية، مؤكداً على أن الكشف متاح بعيادة تأخرالإنجاب يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً حتي 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والأتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وكان قد تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، مستشفى ايزيس بالبياضية ووحدة طب الأسرة وحديثي الولادة بالبياضية، حيث كان في استقبال الوفد، مدير مستشفى ايزيس بالبياضية الدكتور الطاهر صباح الدين الوفد وعدد من الأطباء، واستعرض أوضاع المستشفى قائلا:" يوجد 34 حضانه 4 غرف عمليات و 6 غرف ولادة و18 سرير داخلي وبنك دم تجميعي"، واطلع الوفد البرلماني على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على السيستم الالكتروني للحجز والكشف وغرف تحضير العمليات، وغرف العمليات والحضانة.