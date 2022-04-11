اليوم السابع
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مستشار النمسا: الاجتماع مع بوتين كان واضحًا ومباشرًا ولم يكن وديًا

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:03 م
مستشار النمسا: الاجتماع مع بوتين كان واضحًا ومباشرًا ولم يكن وديًا المستشار النمساوي كارل نهامر
أ ش أ

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قال المستشار النمساوي كارل نهامر، إن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان واضحًا ومباشرًا، ولكنه لم يكن وديًا، مؤكدًا أن اللقاء استمر لمدة 90 دقيقة.


وأكدت صحيفة "كرونين" النمساوية - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين انتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، والتي عقدت في قصر الكرملين بموسكو.


وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق من اليوم أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة، قائلاً "إن المباحثات ستكون حول الوضع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناءً على طلب الجانب النمساوي. ولم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.


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