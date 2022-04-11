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مرور القليوبية يحرر 1929 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:04 م
مرور القليوبية يحرر 1929 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق الحركة المرورية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1929 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 1929 مخالفة مرورية، بينها 786انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و954 مخالفة متنوعة، وضبط 22 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و25 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصة، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و106 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.


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