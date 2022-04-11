محمد وشريف وكريم.. حكاية أصغر 3 نجارين بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الفيوم، قدم خلاله تجربة 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية، قرروا امتهان مهنة النجارة ويتفننون في تنفيذ الأشكال المختلفة من الأخشاب، في ورشة تابعة لأحد النجارين بالفيوم، وذلك للإنفاق على دراستهم وتعلم حرفة يستطيعون منها زيادة دخلهم.

يقول محمد إنه يعمل في ورشة تابعة لأحد النجارين مع زملاءه بالمدرسة التوأم شريف وكريم يقومون بتنفيذ أشكال مختلفة من الأخشاب حيث أنهم أصبحوا مع التدريب والخبرة من أمهر النجارين بالمحافظة يستطيعون تنفيذ اي شكل من الأخشاب بأي مقاس وفقا لطلب الزبائن كل ما علي الزبون ان يحضر ورقة بها الرسمة التي يريد تنفيذها علي الأخشاب بالمقاسات المناسبة للمكان الذي سيضع ليه المنتج وهم يقومون بالتنفيذ علي اكمل وجه.

ولفت محمد الي انهم يقومون بعمل الركنات الحديثة وتحويل الكنب البلدي القديم الي ركنات أو طقم انتريه ويقومون بعمل الصالون والدولاب الخشبي والسرير الخشبي والطبلية والسفارة وغيرها من الأشكال المختلفة بأحجام مختلفة وبطرق متنوعة وحديثة.

وأشار محمد إلي أنه يذهب الي مدرسته يوميا ويحضر الي الورشة عقب انتهاء اليوم الدراسي ويقوم بالعمل لساعات دون ملل لانه يحب المهنة ولديه طموح في التفوق فيها بجانب التفوق في دراسته لافتا الي ان حلمه ان يصبح طبيب.

وقال شريف انه هو وشقيقه التوأم كريم يذهبان الي المدرسة كل يوم ثم يستكملان ي مهما في ورشة النجارة للعمل والحصول علي اجر يومي قد يصل الي 30 جنيه يوميا يقومان بشراء ملابسهما الجديدة بما يجمعون من هذه المبالغ خلال عدة أشهر وينفقان علي دراستهما لمساعدة والدهما مؤكدا ان حلمه ان يكون ضابطا ولن يتخلي عن دراسته ابدا.