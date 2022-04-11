محمد الزاهد رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية

أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية، عن فوز المهندس محمد الزاهد، بمقعد رئيس مجلس الادارة، ذلك بعد اعادة تشكيل المجلس، لخلو المقعد لوفاة المحاسب اسامة سلطان.

وفاز محمد الزاهد، بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بالتزكية، وكل من: الدكتور وديع أنطوان بمنصب النائب الأول للغرفة والمحاسب عبد الحميد عطا لله بمنصب النائب الثانى لرئيس الغرفة، والمحاسب علاء عبد الحميد بمنصب سكرتير عام الغرفة، والمهندس "عبد السلام عوض" اميناً للصندوق، وحسن محمدى أميناً مساعداً للصندوق، و كامل الرشيدى عضواً بمجلس إدارة الغرفة.

ويذكر انه توفى اسامة سلطان رئيس مجلس إدارة السابق بعد ازمة صحية، و نعاه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قائلا باسمى وباسم أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية أتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحل الكريم.

وأضاف المحافظ أن الراحل الكريم كان نموذجا مشرفا للعمل والعطاء، اتسم بالسمعة الطيبة والتفانى والإخلاص فى العمل، وكان حريصاً على التعاون مع المحافظة فى حل كافة المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية، والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.