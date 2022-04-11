محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

مطروح - حسن مشالي

أعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2021 /2022 جاء ذلك بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح .

ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات الصف الرابع (عام ..خاص ..دمج مجتمعى وتربية خاصة ) من 8 إلى 12 مايو 2022/2021 حسب جدول امتحانات الوزارة والصف الخامس والسادس ابتدائي (عام ومجتمعي) من 14 إلى 18 مايو والصف السادس والسابع والثامن صم من 14 إلى 18 مايو 2022 وامتحانات الصف الأول والثانى والثالث ( مجتمعى ) من 8 إلى 10 مايو 2022 .

وبالنسبة لامتحانات المرحلة الإعدادية الصف الاول والثاني الإعدادي فى الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022 والمواد الغير اساسية للصفين الاول والثانى الإعدادي العام يومى 26 و 27 إبريل 2022 وامتحانات الصف الثالث الاعدادى فى الفترة من 21 إلى 26 مايو 2022 والصف الثالث التكميلي من 14 إلى 19 مايو 2022 .

كما اعتمد المحافظ مواعيد إمتحانات الدبلومات الفنية الصف الاول والثانى الفنى (زراعىصناعى تجارى وفندقى) من 7 مايو إلى 22 مايو 2022 والمواد الغير أساسية للتعليم الفني من 26 إلى 27 إبريل 2022 والأول والثانى الفنى للصم وضعاف السمع من 14 وحتى 18 مايو 2022 أما امتحانات شهادة الثانوية العامة والثانوية الفنية بأنواعها سوف يتم الإعلان عنها وفق الجداول والمواعيد المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم مراعاة استبعاد الاجازات الرسمية (عيد تحرير سيناء – شم النسيم ) من أعمال الامتحانات .

ومن جانبه شدد محافظ مطروح على ضرورة الالتزام بانتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس ومواجهة ظاهرة الغياب حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية مع استمرار تنفيذ مجموعات التقوية بالمدارس و التعريف بشكل الامتحانات لتحقيق الاستفادة المرجوة لأبنائنا الطلاب.