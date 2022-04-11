اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تحرير 63 محضرا للمخالفين من التجار فى حملة على الأسواق

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:50 م
محافظ كفر الشيخ: تحرير 63 محضرا للمخالفين من التجار فى حملة على الأسواق حملات على الاسواق بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى والصحة، من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة فى المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكرى السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 63 محضراً، من بينهم 7 محاضر نقص وزن، ومحضرين تصرف فى دقيق، و38 مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة 7 محاضر، وتحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.

 

 

 

التأكد من صلاحية اللحوم خلال حملة على الاسواق بكفر الشيخ
التأكد من صلاحية اللحوم خلال حملة على الاسواق بكفر الشيخ

 

التفتيش على المخابز
التفتيش على المخابز

 

حملات على الاسواق بكفر الشيخ
حملات على الاسواق بكفر الشيخ

 

متابعة التأكد من ذبح اللحوم في المجازر
متابعة التأكد من ذبح اللحوم في المجازر

 


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