محافظ قنا يعلن تحرير 15 قضية خلال حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة

وأضاف الداودي، أن المخالفات التموينية شملت تحرير 2 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدد 4 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، عدد 1 محضر عدم حمل شهادة صحية، عدد 4 محضر تصرف في 4 شكارة دقيق مخابز، وعدد 1 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 1محضر عدم نظافة أدوات العجن.

وشدد محافظ قنا، على تكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق بشكل دوري ومستمر، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.