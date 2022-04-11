محافظ شمال سيناء: افتتاح محطة مياه عملاقة على شاطئ العريش فى ذكرى التحرير

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء للاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل والعيد القومى للمحافظة بافتتاح عدد من المشروعات.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات، أبرزها محطة تحلية مياه جديدة على شاطئ العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه هذه المحطة تعد أكبر محطة لتحلية مياه الشرب فى الشرق الأوسط، وتعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى تزداد لـ300 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة ثانية، بنسبة ملوحة أقل من 500 ملليجرام، وبما يضاهى المياه المعدنية، وتغطى مراكز و مدن : العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه .