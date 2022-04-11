محافظ بورسعيد: ذكرى انتصار العاشر من رمضان نستلهم منها العزيمة والإصرار

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسحلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة الأبطال قادة وضباطًا وجنودًا وكافة أبناء الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة



وأكد المحافظ، أن تلك المناسبة العطرة مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجنود مصر البواسل الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة النصر الخالدة.



وأكد المحافظ، على الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان والدور الذي لا زالت تقدمه والتضحيات العظيمة التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام لتبقى مصر شامخة قوية.