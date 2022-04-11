محافظ بورسعيد: بدء موسم توريد القمح بمنطقة سهل الطينة فى 20 أبريل القادم

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاته لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لتوريد وتسويق القمح، لافتا إلى أن موسم حصاد وتوريد القمح سيبدأ فى منطقة سهل الطينة خلال 20 أبريل الجاري، وسيتم تباعا توريد القمح من باقى المناطق، جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع المزارعين والتجار و ممثلى الجمعيات الزراعية ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، ومدير مديرية الزراعة وإدارات التحول الرقمى والمتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى ومسئولى الصوامع والمطاحن.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المعظم، مجددا حديثه للمزارعين قائلا: "أن توريد القمح هذا العام يعد أمنا قوميا"، نظرا للأحداث التى يشهدها العالم حاليا والتى أثرت على جميع الدول بكافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الراهنة و تضافر الجهود ودعم جهود الدولة فى توفير أكبر كمية من القمح.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين المحافظة و المزارعين والتجار والوزارات المعنية لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح من المزارع لصوامع وشوون المحافظة.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، فضلا عن متابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين فى توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، و التيسيرات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

واستمع المحافظ لعرض تقديمى حول الضوابط المنظمة لتداول و تسويق الأقماح المحلية، والذى أشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح تصل إلى 14 ألف فدان وتوفر 35 ألف طن من القمح، ويجب على المزارع توريد 12 أرداب كحد أدنى، كما توفر المحافظة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح بنسبة 85٪ وتهدف المحافظة خلال العام الحالى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100٪ ، و تعتبر أى محاولة لتوريد القمح خارج محافظة بورسعيد مخالفة قانونية، و تواجد لجان على منافذ المحافظة لمصادرة أى عربية تحمل أقماح لخارج بورسعيد.

وفى سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد انه سيتم تنميط الجمعيات الزراعية ببورسعيد البالغ عددها 28 جمعية، موجها بالتنسيق بين كل جمعية والتخطيط العمرانى لبدء إجراءات تنميط الجمعيات، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.



لقاء المحافظ مع المزارعين بالديوان العام