محافظ بنى سويف يكرم الطلاب المتفوقين وأًماً مثالية

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان والتضامن الاجتماعى، لتجهيز الفتيات غير القادرات والأيتام من الفئات الأولى بالرعاية، وتكريم عدد من الطلاب المتفوقين،وتوزيع الهدايا على أطفال من أبناء مؤسسات الرعاية،وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم ، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك واحتفالات المحافظة بعيدها القومى .

حيث حضر الاحتفال أمل حسن وكيل وزارة التضامن ،إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية ببنى سويف.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة فى مثل تلك الفعاليات والتواجد وسط أطفالنا لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم من المبادئ والقيم النبيلة التى حثت عليها كافة الأديان والشرائع السماوية، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان ، مؤكدا على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى عملية واضحة فى مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا .

كما أثنى المحافظ على الدور الحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع ، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيدا بجمعية الأورمان والقائمين عليها والتى تقوم بمجهودات كبيرة لخدمة أبناء وأهالى المحافظة، لافتا إلى أن الدور المنوط بها يتسع يوما بعد يوم ليشمل أنشطة عديدة من أهمها مساعدة الفقراء، رعاية الأيتام، وتقدير المتفوقين علميا وغيرها .

تضمنت فعاليات الاحتفالية تسليم مساعدات زواج لعدد 20 عروس من الفتيات الأيتام بإجمالى 200 ألف جنيه " 10آلاف لكل فتاة"، وتكريم عدد من الطلاب المتفوقين دراسيا ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية،بجانب تكريم السيدة :سهام وداعى إسماعيل الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية " أم مثالية بديلة لمؤسسات الرعاية " كريمى النسب " علاوة على تسليم هدايا وملابس جديدة لعدد 100 طفلاً وطفلة من أبناء مؤسسات الرعاية .