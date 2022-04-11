محافظ المنيا يناقش أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقطاعى الصحة ومياه الشرب

المنيا - حسن عبد الغغار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، والتى يتم العمل بها ضمن 1800 مشروع فى 19 قطاعا خدميا بنطاق 5 مراكز بإجمالى 192 قرية و757 تابعا مستهدفة من أعمال التطوير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة سالى وليم مدير فرع الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا، والمهندس أحمد رمضان ممثل دار الهندسة، ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

قال المحافظ، إنه يجرى تنفيذ 180 مشروعا بقطاع الصحة و410 مشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى ووحدات صحية.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا، ومسئولى الصحة والصرف الصحي، الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة، ومناقشة الأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالى فى تلك القرى.

شدد المحافظ، على الاستمرار فى تنفيذ الزيارات الميدانية ومعاينات المشروعات الجارى تنفيذها على ارض الواقع بالقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات.

جدير بالذكر انه تم إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار بإجمالى 102 قرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.