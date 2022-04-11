محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتى سمالوط ومطاي

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لمدينتى سمالوط ومطاي، جاء ذلك بحضور الدكتور احمد نجيب استشارى تخطيط عمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء فى ضوء القوانين واللوائح.
وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى إنهاء كافة المخططات لمدينة ديرمواس وكذلك القرى ، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لجميع مدن المحافظة، بالإضافة للانتهاء من المخطط التفصيلى لـ 8 مدن وجارى الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدينة ديرمواس.
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