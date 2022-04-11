محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتى سمالوط ومطاي

المنيا - حسن عبد الغغار

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لمدينتى سمالوط ومطاي، جاء ذلك بحضور الدكتور احمد نجيب استشارى تخطيط عمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.



أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء فى ضوء القوانين واللوائح.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى إنهاء كافة المخططات لمدينة ديرمواس وكذلك القرى ، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لجميع مدن المحافظة، بالإضافة للانتهاء من المخطط التفصيلى لـ 8 مدن وجارى الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدينة ديرمواس.