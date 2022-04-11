محافظ المنيا يتفقد بدء رصف شارع خالد بن الوليد ويتابع توافر السلع الغذائية..صور

المنيا - حسن عبد الغغار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بدء أعمال رصف شارع خالد بن الوليد بعزبة شاهين بحى غرب مدينة المنيا، ضمن المشروعات المركزية المدرجة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن، وفقا لرؤية الدولة "الجمهورية الجديدة".

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

وخلال جولته بحى غرب، تابع "القاضي"، مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، مشدداً على الالتزام بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

كما تفقد "القاضي" أعمال تطوير سور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا، موجها بالمتابعة الدورية لرفع أعمال الاشغالات وإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة، كما تفقد المحافظ، موقف سيارات المنيا الجديدة بجانب مستشفى المنيا الجامعي، لبحث مقترح توفير موقع بديل لتلك السيارات لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والقضاء على العشوائية.



جانب من جولة محافظ المنيا



جولة محافظ المنيا على المحلات



جولة محافظ المنيا على رصف الشوارع



جولة محافظ المنيا على محلات الجزارة