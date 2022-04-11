اليوم السابع
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ويأمر بصرف مساعدات مالية لهم..

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من الحالات المرضية

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:41 م
محافظ المنوفية يوجه بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من الحالات المرضية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمواطن بمدينة شبين الكوم يعاني من ظروف صحية سيئة وعدم قدرته على الحركة واصطحاب الحالة إلى مستشفى الجامعة لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة له مع صرف مساعدة مالية عاجلة له تعينه على أعباء المعيشة ، كما كلف وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمواطن مسن من ناحية بهناى بالباجور يعانى من مرض تصلب الشرايين وتآكل بالغضروف ، ووجه بصرف إعانة مالية له تساعده على نفقات علاجه، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

كما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للشئون القانونية بإبداء الرأى القانونى حيال شكوى مواطن من ناحية سروهيت بمنوف يتضرر من عدم قبول مسئولى ملف التصالح على مخالفات البناء بالوحدة المحلية مستندات تفيد سداده الغرامة المالية الموقعة عليه ، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس قطاع الكهرباء كلفها بإجراء معاينة ميدانية عاجلة لمواطن من ناحية تلوانه بمركز الباجور يلتمس نقل عمود كهرباء بنطاق أرضه الزراعية ، فيما وجه مدير إدارة المرور هاتفياً بتسهيل إجراءات إستخراج رخصة سيارة لمواطن من ناحية البتانون تعرض ابنه لحادث أليم ويعاني من ظروف صحية سيئة ، كما وجه لجنة المساعدات بالديوان العام بدراسة حالة مواطن من ذوى الهمم يعول أسرة من (5) أفراد وليس لديه مصدر ثابت للدخل وبحث إمكانية صرف مساعدة مالية له

وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من اهتمام وحرص محافظ المنوفية للإستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم ، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

 


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