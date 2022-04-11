محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق الشركات وكفور بلشاي بكفر الزيات

الغربية - عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أعمال الرصف بطريق الشركات بمدينة كفر الزيات، والذي يتم رصفه بطول 1100 متر بإجمالي تكلفة 4مليون و300 ألف وذلك بدايةً من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة الأثاث وجاري رش طبقة emc ، ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال نظرا لحيوية هذا الطريق.