محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق الشركات وكفور بلشاي بكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أعمال الرصف بطريق الشركات بمدينة كفر الزيات، والذي يتم رصفه بطول 1100 متر بإجمالي تكلفة 4مليون و300 ألف وذلك بدايةً من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة الأثاث وجاري رش طبقة emc ، ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال نظرا لحيوية هذا الطريق.
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق كفور بلشاي بدايةً من شارع الجيش وحتى بداية كفور بلشاى بطول 3500م وعرض 12م حيث تم إزالة الأسفلت القديم ووضع طبقة الأثاث.
وأوضح محافظ الغربية أن طريق الشركات سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات وخارجها ، حيث سيتم دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة إلى جانب السيولة المرورية التي سيحققها طريق كفور بلشاي.
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