محافظ الدقهلية يحيل 34 محضرا لمخالفات تموينية للنيابة العامة.. صور

الدقهلية- شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية: إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بنطاق مركز شربين أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات وتم تحرير 34 محضرا بالمخالفات وقرر "مختار" احالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية نطاق مركز شربين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 13محضر نقص وزن، و6 محاضر تصرف دقيق بإجمالي 772 شيكارة ومحضر تجميع دقيق بإجمالي 9 شيكارة، و6 محاضر توقف بدون إذن رسمى و2محضر غلق بدال تموينى و2 محضر عدم إعلان عن أسعار سلع تموينيه ، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر ضبط سلع مجهولة المصدر وتحريز 70شيكارة خليط زوائد.

ووجه"مختار"، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .































