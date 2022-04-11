محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، ورؤساء الأحياء برفع المخلفات المتراكمة فى بعض المناطق والاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة بشكل عاجل ورفع أى مخلفات سواء الردم أو القمامة، أو مخلفات زراعات من الشوارع أول بأول، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة وإظهار المدينة بالمظهر الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة اللواء وليد البيلي، بتجريف ورفع الأتربة بطريق المحمودية، وزيادة أحواض زراعية جديدة فى سيدى جابر وطريق الحرية، كما قامت الإدارة بتدعيم زراعات الحدائق العامة بنطاق حى المنتزه ، كما تمت تسوية المسطحات الخضراء بحديقة محمد على، وقص وتهذيب المسطحات والأشجار بحدائق مدرستى الانفوشى الإعدادية والابتدائية، ورفع كفاءة المساحات الخضراء أمام مسجد الأمام الأباصيرى بحى الجمرك، وتقليم الأشجار أمام كلية الهندسة، وإزالة الحشائش و تنظيف المساحة الخضراء بحدائق بشاير الخير 1.

وفى هذا الصدد قامت الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة وتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل، حيث قام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، برفع كفاءة حديقة جمعيه المواساه الخيرية وحديقة الشاملة من خلال أعمال النظافة وتنقيه الحشائش ورفع المخلفات وزراعه النجيل وقص الأحواض والستائر النباتية.

كما تم تقليم 33 نخلة بكل من حديقة الشاملة وكوبرى التاريخ وشارع الأمان أمام كهرباء القبارى.

وفى نطاق حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت قامت إدارة الحدائق بتنظيف ورى وإزالة الحشائش الضارة بحديقة الناصرية القديمة، كما قامت بنظافة وتدعيم الحدائق العامة بنطاق الحي.

أما حى منتزه ثان، فقد قامت سكرتير عام الحى بتفقد أعمال طلاء بردورات الأرصفة بطريق الكورنيش لإظهار الشوارع بالمظهر اللائق، كما قام المختصون فى الحى برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء.

وفى حى العجمى قامت إدارة الزراعة برئاسة السيد موسى برفع كفاءة الأشجار والحدائق والمساحات الخضراء، كما قام المختصون بدهان البردورات ونظافة الشوارع للظهور بالمظهر اللائق.

كما تابعت عزه سعد رئيس حى وسط أعمال رفع كفاءة الزراعات بالجزر والحدائق العامة بنطاق الحي، كما تابعت أعمال دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين.