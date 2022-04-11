اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: انتصارات العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:29 م
محافظ الإسكندرية: انتصارات العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبـة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأضاف المحافظ أن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض، مؤكداً أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمها الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.
 


الاسكندرية

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انتصار اكتوبر

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