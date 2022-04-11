مباحثات يمنية كورية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم الاثنين مع سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تواك تايوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وأشار بجاش - وفقا لقناة (اليمن) الفضائية - إلى مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، بما فيها انتقال سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، منوها إلى أن المجلس سيكون بداية مرحلة جديدة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



وثمن جهود الحكومة الكورية على استمرار دعمها لليمن وخاصة في تمويل الاحتياجات الإنسانية.



من جانبه، أكد تايوك موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.



كما رحب السفير الكوري بالهدنة العسكرية، مهنئا في الوقت ذاته إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.